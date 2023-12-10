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10.12.2023  20:50   Дмитро Колонєй

Сапери Харківщини знешкодили десятки знайдених вибухонебезпечних предметів за добу

Як йде розмінування Харківщини розповіли у ГУ ДСНС.

Знешкодили десятки знайдених вибухонебезпечних предметів за добу сапери Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, за минулу добу піротехнічними розрахунками управління:
 
 
  • проведено обстеження близько 2 га території з них 0,3 га за допомогою машин механізованого розмінування в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах.
  • розміновано 2,5 км ЛЕП, 5 домогосподарств,
  • виявлено та знешкоджено 38 од. ВНП.
  • до робіт залучалося 30 піротехнічних розрахунки ДСНС (152 сапери та 65 од. техніки).
Всього з початку війни (24 лютого 2022 року) обстежено:
 
  • 4225 га, з них за допомогою машин механізованого розмінування – 134 Га території,
  • 291,6 км автомобільних доріг,
  • 2970,3 км ЛЕП,
  • 159,5 км залізничних колій,
  • 221,1 км газопроводів та
  • 3991 домогосподарство, де виявлено та знешкоджено 85 тисяч 867 одиниць ВНП.
 
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У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону — 101.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міни, сапери, харків, агрессия россии
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