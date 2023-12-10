10.12.2023 20:50 Дмитро Колонєй
Сапери Харківщини знешкодили десятки знайдених вибухонебезпечних предметів за добу
Як йде розмінування Харківщини розповіли у ГУ ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, за минулу добу піротехнічними розрахунками управління:
-
проведено обстеження близько 2 га території з них 0,3 га за допомогою машин механізованого розмінування в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах.
-
розміновано 2,5 км ЛЕП, 5 домогосподарств,
-
виявлено та знешкоджено 38 од. ВНП.
-
до робіт залучалося 30 піротехнічних розрахунки ДСНС (152 сапери та 65 од. техніки).
Всього з початку війни (24 лютого 2022 року) обстежено:
-
4225 га, з них за допомогою машин механізованого розмінування – 134 Га території,
-
291,6 км автомобільних доріг,
-
2970,3 км ЛЕП,
-
159,5 км залізничних колій,
-
221,1 км газопроводів та
-
3991 домогосподарство, де виявлено та знешкоджено 85 тисяч 867 одиниць ВНП.
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону — 101.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0