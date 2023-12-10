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10.12.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Зміняться цінники на пальне: прогноз експертів

Стало відомо, які тенденції мають місце на ринку пального та як це відзеракалиться на змісті гаманців українців.

Стало відомо, як зміняться цінники на пальне: прогноз експертів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agravery, експерти спрогнозували тенденції щодо цін на пальне. Вартість нафтопродуктів в Україні почала знижуватися за падінням світових цін на нафту.
 
Тому фахівці прогнозують, що у грудні бензин та дизель подешевшають на 2-4 гривні, ціна зрідженого газу опуститься до 30 гривень за літр.
 

Як буде змінюватися вартість пального 

 
  • Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, загачив, що ціни в Україні вже почали знижуватися, і ця тенденція збережеться найближчим часом в опті та в роздріб. У грудні бензин та дизпаливо можуть подешевшати на 3 грн/л".
  • Схожий прогноз і у директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, який вважає, що середньозважені ціни бензину та дизпалива до кінця грудня знизяться з 54 до 50-52 гривень за літр, а зрідженого газу - з 36 до 28-30 гривень за літр.
 
Як довго зберігатиметься тенденція зниження ціни нафти, поки не ясно. Але у 2024 році на світовому ринку спостерігатиметься невеликий надлишок пропозиції нафти.
 
Источник:   Agravery
 Тэги:  прогноз, ціни, пальне
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