10.12.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Зміняться цінники на пальне: прогноз експертів

Стало відомо, які тенденції мають місце на ринку пального та як це відзеракалиться на змісті гаманців українців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agravery, експерти спрогнозували тенденції щодо цін на пальне. Вартість нафтопродуктів в Україні почала знижуватися за падінням світових цін на нафту.

Тому фахівці прогнозують, що у грудні бензин та дизель подешевшають на 2-4 гривні, ціна зрідженого газу опуститься до 30 гривень за літр.

Як буде змінюватися вартість пального

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, загачив, що ціни в Україні вже почали знижуватися, і ця тенденція збережеться найближчим часом в опті та в роздріб. У грудні бензин та дизпаливо можуть подешевшати на 3 грн/л".

Схожий прогноз і у директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, який вважає, що середньозважені ціни бензину та дизпалива до кінця грудня знизяться з 54 до 50-52 гривень за літр, а зрідженого газу - з 36 до 28-30 гривень за літр.

Як довго зберігатиметься тенденція зниження ціни нафти, поки не ясно. Але у 2024 році на світовому ринку спостерігатиметься невеликий надлишок пропозиції нафти.