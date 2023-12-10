10.12.2023 19:19 Дмитро Колонєй
Ворог завдає авіаударів по селищам Харківщини та намагається прорвати лінію оборони українських захисників
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали сеища Харківщини: Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки.
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти, які наступають на Харківщині, думають натовпом тікати у Росію.
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