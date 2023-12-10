10.12.2023 18:37 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов привітав юдейську громаду Харкова із Ханукою
Мер Харкова запалив ханукальні свічки разом з головним рабином міста Мойше Московичем.
Ігор Терехов привітав юдейську громаду Харкова із Ханукою
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов 10 грудня 2023 року, взяв участь у святкуванні єврейського свята Ханука. Керівник міста подякував представникам юдейської громади за гуманітарну підтримку харківʼян і переселенців та запалив ханукальні свічки разом з головним рабином Харкова Мойше Московичем.
«Разом ми пережили і переживаємо важкі часи. І я дуже вдячний вам за те, що ви вирішили залишитися в Харкові і підтримуєте людей в їхніх потребах. Вітаю вас зі світлим святом Хануки і бажаю, щоб сяйво менори мотивувало і надихало вас і надалі продовжувати робити добрі справи», - зазначив Ігор Терехов у вітальному слові.
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