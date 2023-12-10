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10.12.2023  18:37   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав юдейську громаду Харкова із Ханукою

Мер Харкова запалив ханукальні свічки разом з головним рабином міста Мойше Московичем.


Ігор Терехов привітав юдейську громаду Харкова із Ханукою
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов 10 грудня 2023 року, взяв участь у святкуванні єврейського свята Ханука. Керівник міста подякував представникам юдейської громади за гуманітарну підтримку харківʼян і переселенців та запалив ханукальні свічки разом з головним рабином Харкова Мойше Московичем.
 
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«Разом ми пережили і переживаємо важкі часи. І я дуже вдячний вам за те, що ви вирішили залишитися в Харкові і підтримуєте людей в їхніх потребах. Вітаю вас зі світлим святом Хануки і бажаю, щоб сяйво менори мотивувало і надихало вас і надалі продовжувати робити добрі справи», - зазначив Ігор Терехов у вітальному слові.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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