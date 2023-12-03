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03.12.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо смажені кальмари у клярі

Ніжна страва, яка не залишить байдужим.

Як приготувати смажені кальмари у клярі
 
 
Як пише РЕДПОСТ, ніжні кільця кальмарів, обсмажені в клярі, найкраще подавати з сирним соусом.
 

Смажені кальмари у клярі

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Продукти:

  • 0,5 кг свіжих кальмарів,
  • 1 яйце,
  • 2,5 ст. л. молока,
  • 3 ст. л. борошна та
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів
  • 2 щіпки меленого перцю,
  • 0,25 ч. л. морської солі,
  • 120 г твердого сиру,
  • 2 часточки часнику,
  • 6 гілочок петрушки,
  • 1 склянка сметани.

Покроковий рецепт приготування

  1. Відварити кальмари
  2. Очистити кальмари
  3. Нарізати кальмари кільцями,
  4. Збити яйця з молоком.
  5. Змішати сухарі та борошно.
  6. Занурити кальмари в яйця з молоком
  7. Обваляти в сухарях та борошні.
  8. Обсмажити у фритюрі до золотистої скоринки.
  9. Подавати із соусом із сметани з тертим сиром, часником та зеленню.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з помідорів та огірків з лимонним соком на зиму.

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Тэги:  рецепт, кальмари, смаження, риба
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