Готуємо смажені кальмари у клярі

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Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…

Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.