Харківські прикординники збили чотири ворожих дрони

Швидка реакція і вміле застосування зброї та техніки допомагає бійцям 15 мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» в зоні бойових дій ефективно протидіяти ворожим БПЛА.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
Днями на Куп'янському напрямку прикордонники бригади знищили ще чотири ворожі дрони. Розвідувальний БПЛА вдалося збити зі стрілецької зброї, а три FPV-дрони з вибухівкою бійці успішно приземлили за допомогою антидронової рушниці.
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