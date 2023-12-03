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03.12.2023  21:52   Рита Парфенова

Харківські прикординники збили чотири ворожих дрони

Швидка реакція і вміле застосування зброї та техніки допомагає бійцям 15 мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» в зоні бойових дій ефективно протидіяти ворожим БПЛА.

На Харківщині прикордонники збили чотири ворожих дрони

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Днями на Куп'янському напрямку прикордонники бригади знищили ще чотири ворожі дрони. Розвідувальний БПЛА вдалося збити зі стрілецької зброї, а три FPV-дрони з вибухівкою бійці успішно приземлили за допомогою антидронової рушниці.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.

 

Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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