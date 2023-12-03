03.12.2023 21:52 Рита Парфенова

Харківські прикординники збили чотири ворожих дрони

Швидка реакція і вміле застосування зброї та техніки допомагає бійцям 15 мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» в зоні бойових дій ефективно протидіяти ворожим БПЛА.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Днями на Куп'янському напрямку прикордонники бригади знищили ще чотири ворожі дрони. Розвідувальний БПЛА вдалося збити зі стрілецької зброї, а три FPV-дрони з вибухівкою бійці успішно приземлили за допомогою антидронової рушниці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.