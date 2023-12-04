Прогноз погоди у Харкові на 4 грудня

З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: протягом доби 2 - 4° морозу.
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З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
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