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04.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 грудня

З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: протягом доби 2 - 4° морозу.

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Народні прикмети

  • У минулі часи цей день називали “воротами зими” і говорили: “Введення прийшло – зиму привело”.
  • Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою.
  • Наші пращури підмітили: якщо похолоднішає, то зима буде лютою.
  • Якщо до 4 грудня пішов сніг, то він розтане. А опади, які випадуть після цієї дати, протримаються до весни.
  • Морозний день віщує холодну та снігову зиму, а також спекотне й посушливе літо.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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