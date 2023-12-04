04.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 грудня

З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 грудня очікується хмарна погода з проясненнями.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: протягом доби 2 - 4° морозу.

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Народні прикмети

У минулі часи цей день називали “воротами зими” і говорили: “Введення прийшло – зиму привело”.

Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою.

Наші пращури підмітили: якщо похолоднішає, то зима буде лютою.

Якщо до 4 грудня пішов сніг, то він розтане. А опади, які випадуть після цієї дати, протримаються до весни.

Морозний день віщує холодну та снігову зиму, а також спекотне й посушливе літо.