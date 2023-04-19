19.04.2023 22:02 Дмитро Колонєй
Готуємо пудинг з м'яса, курки чи риби
Смачний та досить швидкий рецепт.
Як пише РЕДПОСТ
, у цьому рецепті чудово підійде будь-яке м'ясо, як і риба. Він також чудово підійде і для дитячого столу.
Пудинг з м'яса, курки чи риби
Продукти:
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50 г яловичини (або курки, або парної риби),
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15-20 г булки
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1 яйце,
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1 чайну ложку олії.
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200 г картоплі для пюре,
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3 ст. ложки молока,
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1/2 чайної ложки олії.
Покроковий рецепт приготування
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М'якоть курки (яловичини, риби) нарізати шматочками
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Пропустити двічі через м'ясорубку разом із 15–20 г сухої булки, вимоченої у молоці.
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Протерти цю масу крізь волосяне сито,
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Посолити і розвести молоком до густини кашки,
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Додати 1/2 сирого жовтка та міцно збитого в піну білка,
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Перемішати обережно знизу нагору.
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Викласти в невеликий кухоль (алюмінієвий, емальований або порцеляновий), густо змащений олією (5 г)
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Посипати просіяними сухарями; зверху покрити промасленим кружком паперу,
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Опустити кухоль у каструлю, наповнену до половини висоти кружки окропом,
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Накрити каструлю кришкою та поставити на плиту.
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Через 40-50 хвилин пудинг вийняти та подати до столу з картопляним пюре, поливаючи бульйоном.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, які оригінальні та смчні рецепти можна зробити з пасхальної паски, що зачерствіла.
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