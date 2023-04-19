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19.04.2023  22:02   Дмитро Колонєй

Готуємо пудинг з м'яса, курки чи риби

Смачний та досить швидкий рецепт.

 
Як пише РЕДПОСТ, у цьому рецепті чудово підійде будь-яке м'ясо, як і риба. Він також чудово підійде і для дитячого столу.
 

Пудинг з м'яса, курки чи риби

 

Продукти:

 

  • 50 г яловичини (або курки, або парної риби),
  • 15-20 г булки
  • 1 яйце,
  • 1 чайну ложку олії.
  • 200 г картоплі для пюре,
  • 3 ст. ложки молока,
  • 1/2 чайної ложки олії.
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. М'якоть курки (яловичини, риби) нарізати шматочками
  2. Пропустити двічі через м'ясорубку разом із 15–20 г сухої булки, вимоченої у молоці.
  3. Протерти цю масу крізь волосяне сито,
  4. Посолити і розвести молоком до густини кашки,
  5. Додати 1/2 сирого жовтка та міцно збитого в піну білка,
  6. Перемішати обережно знизу нагору.
  7. Викласти в невеликий кухоль (алюмінієвий, емальований або порцеляновий), густо змащений олією (5 г)
  8. Посипати просіяними сухарями; зверху покрити промасленим кружком паперу,
  9. Опустити кухоль у каструлю, наповнену до половини висоти кружки окропом,
  10. Накрити каструлю кришкою та поставити на плиту.
  11. Через 40-50 хвилин пудинг вийняти та подати до столу з картопляним пюре, поливаючи бульйоном.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, які оригінальні та смчні рецепти можна зробити з пасхальної паски, що зачерствіла.
 
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Тэги:  рецепт, пудинг, курка, яловичина, риба, яйца, картопля, молоко, олія
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