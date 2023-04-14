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14.04.2023  20:40   Євген Клочко

Рецепт смачної паски, яку не потрібно вимішувати

Не у всіх господинь є час на довге вимішування тіста для пасок на святкування Великодня. Проте є вихід. Ми пропонуємо рецепт швидкої паски, з яким не доведеться довго возитися. А ласощі виходять дуже смачними і солодкими.

Інгредієнти, які слід підготувати для смачних та ароматних ласощів

Ванільна паска, яку не треба вимішувати
 
Редакція РЕДПОСТ зазначає, що тісто для такого паски можна залишити в холодильній камері на ніч, а вранці зайнятися її випіканням. Це справжня знахідка для тих господарок, які надто зайняті.
 

Що підготувати для ласощів:

 
  • посипка кондитерська на власний смак;
  • цукрова глазур також на власний смак;
  • цукати близько 40 г;
  • родзинки у кількості 3 столові ложки;
  • вода близько 20 мл;
  • ванільний цукор у кількості 2 чайні ложки;
  • рослинна олія близько 1 столової ложки;
  • сухі дріжджі у кількості 7 грамів;
  • цукор близько 0,5 склянки;
  • яйця у кількості 2 штуки;
  • пшеничне борошно близько 2 склянок;
  • молоко близько 0,5 склянки.

Як слід готувати смачні ванільні ласощі

 
З продуктів, перерахованих вище, виходить близько трьох пасок середнього розміру. Якщо потрібно, то інгредієнти можна збільшити пропорційно.
 

Як готувати:

 
  • Спершу слід взяти ємність середнього розміру і влити в неї теплу воду. Далі додати сухі дріжджі, також чайну ложку цукру, добре все перемішати між собою, накрити харчовою плівкою і поставити в місце, де досить тепло на 10 хвилин. У тому випадку, якщо дріжджі гарної якості, то вказаного часу достатньо для того, щоб опара стала повітряною;
  • тепер опару слід вилити в ємність якомога більше, додати тепле молоко, а потім все добре перемішати між собою;
  • тепер слід розбити яйця в іншу тару, додати цукор, що залишився, ванільний цукор, після чого добре все перемішати. Це найкраще робити за допомогою віночка;
  • вершкове масло краще заздалегідь дістати з ходильної камери, щоб воно стало м'яким. Його слід трохи розтопити, наприклад, на водяній бані або в мікрохвильовій печі, а потім відправити в яйця. Додати олію і перемішати все;
  • тепер необхідно з'єднати яєчну суміш та дріжджову, а потім додати борошно. Найкраще брати найвищого гатунку і від перевірених виробників. Добре все перемішати;
  • за допомогою звичайної ложки замісити тісто. Консистенція має бути такою ж, як зазвичай виходить для оладок. Далі додати в масу цукати з родзинками. Останній необхідно залити гарячою водою. дати набрякнути, після чого промити під проточною водою і просушити паперовими рушниками;
  • підготувати форми і влити в них тісто на третину висоти. Прикрити рушником і поставити в місце, де достатньо тепло щонайменше на дві години, щоб маса підійшла. За бажанням форми і зовсім можна відправити в холодильну камеру на ніч. У холоді тісто буде трохи повільніше підходити;
  • електродуховку слід розігріти до 100 градусів. Тісто, що піднялося до 2/3 форми, ставиться у гарячу духовку. Через 10 хвилин температурний режим виставляють на 180-200 градусів і продовжують випікати паску до готовності. Готовність слід перевіряти сірником або дерев'яною зубочисткою.
  • газову духовку розігрівають протягом 15 хвилин, виставивши максимальну температуру. Потім паску поміщають усередину і регулюють температуру до 210-220 градусів. Якщо випічка висока, достатньо температури до 200 градусів. На нижню полицю необхідно помістити ємність із гарячою водою. Щоб не підгорів верх виробу, його можна накрити вологим кружечком паперу.
  • а ось при приготуванні паски в паперових формах рекомендується знизити температуру випікання до 160 градусів. Готовність виробу також можна перевіряти дерев'яною зубочисткою.
Ванільна паска, яку не треба вимішувати
 
Після того, як паски будуть готові, їх слід дістати з духовки і дати їм охолонути. Покрити глазур'ю і посипати кондитерською посипкою. А розрізати ласощі і їсти його краще вже наступного дня.

Тэги:  паска, рецепти, великдень
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