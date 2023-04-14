14.04.2023 20:40 Євген Клочко

Рецепт смачної паски, яку не потрібно вимішувати

Не у всіх господинь є час на довге вимішування тіста для пасок на святкування Великодня. Проте є вихід. Ми пропонуємо рецепт швидкої паски, з яким не доведеться довго возитися. А ласощі виходять дуже смачними і солодкими.

Інгредієнти, які слід підготувати для смачних та ароматних ласощів

Редакція РЕДПОСТ зазначає, що тісто для такого паски можна залишити в холодильній камері на ніч, а вранці зайнятися її випіканням. Це справжня знахідка для тих господарок, які надто зайняті.

Що підготувати для ласощів:

посипка кондитерська на власний смак;

цукрова глазур також на власний смак;

цукати близько 40 г;

родзинки у кількості 3 столові ложки;

вода близько 20 мл;

ванільний цукор у кількості 2 чайні ложки;

рослинна олія близько 1 столової ложки;

сухі дріжджі у кількості 7 грамів;

цукор близько 0,5 склянки;

яйця у кількості 2 штуки;

пшеничне борошно близько 2 склянок;

молоко близько 0,5 склянки.

Як слід готувати смачні ванільні ласощі

З продуктів, перерахованих вище, виходить близько трьох пасок середнього розміру. Якщо потрібно, то інгредієнти можна збільшити пропорційно.

Як готувати:

Спершу слід взяти ємність середнього розміру і влити в неї теплу воду. Далі додати сухі дріжджі, також чайну ложку цукру, добре все перемішати між собою, накрити харчовою плівкою і поставити в місце, де досить тепло на 10 хвилин. У тому випадку, якщо дріжджі гарної якості, то вказаного часу достатньо для того, щоб опара стала повітряною;

тепер опару слід вилити в ємність якомога більше, додати тепле молоко, а потім все добре перемішати між собою;

тепер слід розбити яйця в іншу тару, додати цукор, що залишився, ванільний цукор, після чого добре все перемішати. Це найкраще робити за допомогою віночка;

вершкове масло краще заздалегідь дістати з ходильної камери, щоб воно стало м'яким. Його слід трохи розтопити, наприклад, на водяній бані або в мікрохвильовій печі, а потім відправити в яйця. Додати олію і перемішати все;

тепер необхідно з'єднати яєчну суміш та дріжджову, а потім додати борошно. Найкраще брати найвищого гатунку і від перевірених виробників. Добре все перемішати;

за допомогою звичайної ложки замісити тісто. Консистенція має бути такою ж, як зазвичай виходить для оладок. Далі додати в масу цукати з родзинками. Останній необхідно залити гарячою водою. дати набрякнути, після чого промити під проточною водою і просушити паперовими рушниками;

підготувати форми і влити в них тісто на третину висоти. Прикрити рушником і поставити в місце, де достатньо тепло щонайменше на дві години, щоб маса підійшла. За бажанням форми і зовсім можна відправити в холодильну камеру на ніч. У холоді тісто буде трохи повільніше підходити;

електродуховку слід розігріти до 100 градусів. Тісто, що піднялося до 2/3 форми, ставиться у гарячу духовку. Через 10 хвилин температурний режим виставляють на 180-200 градусів і продовжують випікати паску до готовності. Готовність слід перевіряти сірником або дерев'яною зубочисткою.

газову духовку розігрівають протягом 15 хвилин, виставивши максимальну температуру. Потім паску поміщають усередину і регулюють температуру до 210-220 градусів. Якщо випічка висока, достатньо температури до 200 градусів. На нижню полицю необхідно помістити ємність із гарячою водою. Щоб не підгорів верх виробу, його можна накрити вологим кружечком паперу.

а ось при приготуванні паски в паперових формах рекомендується знизити температуру випікання до 160 градусів. Готовність виробу також можна перевіряти дерев'яною зубочисткою.

Після того, як паски будуть готові, їх слід дістати з духовки і дати їм охолонути. Покрити глазур'ю і посипати кондитерською посипкою. А розрізати ласощі і їсти його краще вже наступного дня.



