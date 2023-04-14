    
Главная Новини Харкова Суспільство Біженці можуть отримати гроші на лікування дітей: скільки та яким чином
14.04.2023  20:52   Дмитро Колонєй

Біженці можуть отримати гроші на лікування дітей: скільки та яким чином

Виплати можна отримати на покриття медичних потреб дітей-переселенців до 18 років.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Донбас 24, внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу на дітей. Кошти виплачуються у рамках проєкту «Фонд гуманітарного фінансування» «Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» на потреби в лікуванні, обстеженні чи діагностиці маленьких українців та україночок.
 
Грошова допомога надається дітям віком до 18 років із сімей внутрішніх переселенців, які мають медичні потреби. Виплата нараховується одноразово на банківську картку батька чи матері дитини, сума складає п’ять тисяч гривень.
 

Які потрібні документи для отримання допомоги 

 
  • паспорт та ідентифікаційний код заявника;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • рішення про створення ПС/ДБСТ, рішення органу опіки/піклування/суду на кожну дитину (за наявності);
  • медичний висновок/заключення, призначення лікаря дитини;
  • довідки ВПО;
  • реквізити рахунку заявника (номер IBAN, МФО, ІПН, назва банку, ПІБ).
 
Подати заявку на допомогу від «Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» можна через онлайн-форму або на електронну адресу [email protected]
 

Источник:   Донбас 24
 Тэги:  впо, допомога, гроші
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Влада У Харкові обговорили питання забезпечення виборчих прав біженців 10.04 Суспільство У Харківській області продовжує зростати кількість внутрішньо переміщених осіб 07.04 Суспільство Мешканці України можуть отримати по 6600 грн: хто саме
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 