14.04.2023 20:52 Дмитро Колонєй

Біженці можуть отримати гроші на лікування дітей: скільки та яким чином

Виплати можна отримати на покриття медичних потреб дітей-переселенців до 18 років.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Донбас 24, внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу на дітей. Кошти виплачуються у рамках проєкту «Фонд гуманітарного фінансування» «Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» на потреби в лікуванні, обстеженні чи діагностиці маленьких українців та україночок.

Грошова допомога надається дітям віком до 18 років із сімей внутрішніх переселенців, які мають медичні потреби. Виплата нараховується одноразово на банківську картку батька чи матері дитини, сума складає п’ять тисяч гривень.

Які потрібні документи для отримання допомоги

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

свідоцтво про народження дитини;

рішення про створення ПС/ДБСТ, рішення органу опіки/піклування/суду на кожну дитину (за наявності);

медичний висновок/заключення, призначення лікаря дитини;

довідки ВПО;

реквізити рахунку заявника (номер IBAN, МФО, ІПН, назва банку, ПІБ).

Подати заявку на допомогу від «Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» можна через онлайн-форму або на електронну адресу [email protected]



