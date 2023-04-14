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14.04.2023  22:38   Василь Голосний

У Харкові пройшла аерокосмічна виставка (фото)

Виставка «Всесвіт знань», присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики, пройшла 14 квітня, в ТРЦ «Нікольський».


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Захід організована Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 
На виставці було представлено десять локацій, на яких розмістили 30 експонатів, серед яких - моделі, макети та окремі агрегати літальних апаратів, авіаційних і ракетних двигунів, енергоустаткування та обладнання, повідомляє РЕДПОСТ.
 
У відкритті виставки взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що сьогодні вкрай важливо забезпечити гідний рівень освіти у Харкові та зберегти статус студентської столиці України.
 
«Я радий бачити на виставці дітей, бо вони - майбутнє нашого міста і нашої країни. Я вдячний усім студентам авіаційного університету, які сьогодні вчаться, а є й такі, що зі зброєю в руках боронять Україну. Я вдячний усім викладачам, які, попри війну, продовжують працювати. ХАІ - це бренд Харкова. І ця виставка - ще один доказ цього», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Кращим представникам ракето-космічної галузі міста мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.

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Тэги:  харків, виставка, космос, ігор терехов
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