Прогноз погоди у Харкові на 15 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+6°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Сині хмари обіцяють дощі найближчими днями.
Тепла ніч цього дня віщує тепле літо.
День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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