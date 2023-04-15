15.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+6°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

Сині хмари обіцяють дощі найближчими днями.

Тепла ніч цього дня віщує тепле літо.



