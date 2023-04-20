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20.04.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 20 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний дрібний дощ продовжиться вранці та стихне тільки в середині дня. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.

Парк Перемоги у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 58%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +12°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 52%. Температура повітря +10°...+8°C (відчувається як +6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Грім без дощу віщує непогоду надвечір.
  • Дощ цього дня обіцяє хороший урожай малини та калини.
  • Зоряне небо говорить про те, що влітку у лісі буде багато грибів та ягід.


 

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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