Прогноз погоди у Харкові на 20 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний дрібний дощ продовжиться вранці та стихне тільки в середині дня. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 58%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +12°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 52%. Температура повітря +10°...+8°C (відчувається як +6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний дрібний дощ продовжиться вранці та стихне тільки в середині дня. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
Сьогодні відзначається день однієї з найдавніших та найскладніших мов у світі.
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