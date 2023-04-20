20.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки закликають Овна замислитись над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо його більш-менш влаштовує місце під сонцем, яке він займає, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед! – чудовий день для того, щоб замислитися над тим, які конкретні кроки Овен може зробити, щоб піднятися хоча б на сходинку вгору кар'єрними, соціальними або іншими сходами. Поговорити із начальством? Реалізувати свій давній проект? Наважуйтеся! Не чекайте, доки замість вас це зробить хтось інший.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід бути подвійно обережним: можливі будь-які накладки та прикрі непорозуміння у всіх сферах його життя. Особливу ж обережність слід виявляти із грошима. Зірки попереджають, що Телець може бути втягнутим у розгляд з фінансового питання і навіть опинитися перед необхідністю виправдовуватися! Щоб цього не сталося, йому слід вести свої фінансові відносини акуратніше, ніж зазвичай.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У руках Близнюків усе горітиме (в хорошому розумінні цього слова), а дим навколо них – стоятиме коромислом! Близнюки налаштовані по-бойовому, готові направити свої зусилля на будь-який фронт робіт! Інша річ, що ситуація, ніби на глузування, буде вимагати від них перемикати свою увагу з одного завдання на інше. Через це діяльні Близнюки ризикують пробігати весь день практично даремно. Щоб цього не сталося, зірки радять, незважаючи на провокації, зосередитися на чомусь одному.

Рак (22 червня – 23 липня)

Чудовий день для всіх Раків, які мають відношення до бізнесу або просто не мають наміру упускати свою вигоду! Зірки надають Раку шанс отримати прибуток навіть там, де він не очікував. Втім, це не має нічого спільного із знайденими на дорозі грошима. Рак може розраховувати на щедрі подарунки долі лише в тому випадку, якщо до цього він вклав чимало часу та сил у якийсь проект. Нехай навіть це було давно, і Рак вже перестав сподіватися на результат.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Вдалий день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Лева працюватиме чітко, а мислення – відрізнятиметься глобалізмом, тож непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи. Тим більше, зірки мало схиляють Лева до рутини, натомість у питаннях вибудовування хитромудрих схем йому просто не буде рівних. Присвятивши день плануванню, Лев не пошкодує: сьогоднішні ідеї здатні вивести його на нову висоту!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві найкраще вдасться будувати повітряні замки – вони відрізнятимуться ґрунтовністю і навіть, можливо, колись будуть побудовані на землі. День наділяє Діву потужною фантазією, завдяки чому креативні ідеї, проекти та плани здатні сипатися з неї один за одним. Безумовно, згодом якісь із цих ідей відсіються, проте Діві варто прислухатися навіть до найфантастичніших і найнеймовірніших із них.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть заглянути за обрій: ситуація зіткне їх з чимось, що стосується майбутнього. Можливо, це будуть наукові ідеї та розробки, високі технології чи фантастичний фільм. А може, Терези зіткнуться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає меж. Зірки радять Терезам відкрити свій розум для сміливих ідей. Майбутнє вже майже настало! А той, хто не вірить у це, приречений вічно плестись позаду.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіона настає новий етап! Не варто цього боятися, навпаки, день подарує йому нові можливості та перспективи. Обставини загалом складаються вдало для Скорпіона, і хоча найближчим часом можливі неминучі хвилювання та труднощі затяжного перехідного періоду, зірки запевняють: все буде добре. Скорпіон зуміє як зберегти свої позиції, а й у якихось справах просунеться далеко вперед.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

За що б Стрілець не взявся, зірки не радять йому поспішати – є ризик ухвалити необдумане рішення. День схилятиме його до поспішних, скоростиглих кроків! У якийсь момент Стрільцеві може здатися, що зволікання смерті подібне, і якщо він піддасться цьому пориву, то ризикує наламати дров. Щоб не зробити помилок (а такі помилки можуть коштувати дорого), Стрільцю слід тримати себе в руках. йому краще взагалі нічого не робити, ніж потім докоряти собі за непродумані кроки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг пурхатиме як метелик і жалитиме як бджола! Перше відноситься до його безпосередніх справ та обов'язків, а друге – до конкурентів, яким краще не ставати у нього на шляху. Недоброзичливцям Козерога можна тільки поспівчувати: будь-які спроби поставити йому палиці в колеса здатні обернутися тим, що Козеріг перетворить ціпок на палицю відплати, спритно використавши її проти своїх ворогів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію в будь-яких справах не йти за кимось, а йти своїм власним курсом. Безумовно, це нелегко, проте день схиляє Водолія до самостійності, пошуку своєї дороги в житті та свого неповторного "Я". Це зовсім не означає, що Водолій повинен протиставляти себе оточуючим, але якщо він хоче багато чого домогтися, то повинен шукати свій власний шлях і не бути, як усі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У будь-яких справах Рибам буде важко відрізнити важливе від поганого. Вони можуть надавати підвищеного значення другорядним питанням і водночас геть забувати про свої основні обов'язки. Більшу частину дня Риби присвятять тим справам, які просто першими потрапили їм на очі або чимось їх зацікавили. Втім, якщо Риби не мають термінової роботи, яка постраждає від такої неорганізованості, день обіцяє пройти продуктивно: адже те, за що вони таки візьмуться, вони зроблять ретельно, «від і до».



