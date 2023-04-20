20.04.2023 07:30 Рита Парфенова

20 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається день однієї з найдавніших та найскладніших мов у світі.





День китайської мови заснований тоді ж, коли й дні інших офіційних мов ООН — 2010 року. Його встановили на згадку про Цан Цзе – засновника китайської писемності. За легендою, він був придворним історіографом міфічного імператора Хуан Ді та розробив набір піктограм, які згодом стали основою для ієрогліфів. Це дозволило відмовитися від вузликового листа.



Письмова китайська мова вважається однією з найскладніших у світі. Щоб висловити його багатство, використовується близько 80 тисяч ієрогліфів. Втім, навіть китайці не використать їх усі – для повсякденного побуту вистачає «всього лише» 3–5 тисяч символів.



І до речі, китайських клавіатур немає: ієрогліфи вводяться піньїном.



Китайська - одна з найдавніших мов, що існують на планеті. Він є державною мовою КНР, Тайваню та Сінгапуру. У деяких штатах США, зокрема, у Нью-Йорку, всі офіційні документи обов'язково перекладаються китайською мовою. Усього ж у світі на ньому говорять понад 1,3 мільярда людей. Величезна кількість носіїв мови стала причиною включення китайської до шести офіційних і робочих мов ООН.



Щороку в Секретаріаті ООН проводяться заходи, присвячені дням мов. У День китайської мови традиційно відбуваються виставки творів мистецтва, виконаних майстрами Піднебесної, а також концерти та показові виступи шкіл бойових мистецтв.

Прикмети дня

Наші предки вважали, що у цей час від глибокого сну у водоймах прокидаються русалки. Жінки йшли до берега і приносили гарний одяг, вважаючи його подарунком для русалок, які зможуть одягнутися і не замерзнути. За старих часів вірили, що так можна задобрити підступних істот і зробити їх більш прихильними до людей.



Крім того, наші пращури виходили ввечері на вулицю і загадували бажання під зоряним небом. Люди вірили, що загадане неодмінно здійсниться.

Що не можна робити 20 квітня

Радять цього дня не заглядати у вікна чужого дому.

Варто обачно спілкуватися з близькими, без сварок та претензій.

Також цього дня

В 1770 Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія).



1841 – опубліковано перше історія літератури детективного оповідання – Еге. А. По «Вбивство надворі Морг».



1860 – народився Чарльз Гордон Кертіс, американський винахідник, який створив парову турбіну.



1865 - вперше оголошено про появу безпечних сірників.



1902 - у Парижі відкрилася виставка сучасного мистецтва, що дала назву стилю "арт нуво".



1935 – стараннями журналіста Уоррена Хілла, провідного шоу Your Lucky Strike Hit Parade, на американському радіо з'явився перший у світі хіт-парад.



1949 – народилася Джесіка Ленг, американська кіноактриса, володарка двох «Оскарів» (Тутсі, Мис Страху, Кінг-Конг, Весь цей джаз, Листоноша завжди дзвонить двічі).



1964 – народився Енді Серкіс, англійський актор. Відомий насамперед за роль Голлума у кіноепопеї «Володар кілець» (2001 – 2003), де його рухи та голос були використані при створенні комп'ютерного персонажа.



1968 - "Deep Purple" (у складі Джон Лорд, Річі Блекмор, Йєн Пейс, Род Еванс і Нік Семпер) вперше виступили з концертом у данському містечку Таструп. Перед концертом було придумано і назву нового гурту: згідно з легендою, так називалася улюблена пісня бабусі Блекмора.



1993 – утворився гурт Backstreet Boys.



2001 - вперше за всю історію британської поп-музики учасник "Бітлз" Пол Маккартні став мільярдером.



2010 – вибух нафтової платформи Deepwater Horizon у Мексиканській затоці біля узбережжя США, який переріс у техногенну катастрофу.

У Харкові...

20 квітня 1786 року затверджено план міста Харкова. За цим проектом Харків мав представляти з себе місто з абсолютно прямими, правильними вулицями та кварталами. Тільки центральна частина міста обведена була фортечною стіною, інших укріплень не показано. У міжріччі (р.Харків – р.Лопань) проектується 46 кварталів, у Залопанській частині – 9, у Захарківській – 30. Усього – 85. Напрямок нинішньої Сумської позначено як дорогу з Білгорода.

Іменини відзначають:

Акуліна, Аркадій, Георгій (Єгор), Данило (Данило), Євдокія, Петро.



