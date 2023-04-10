10.04.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо сирну паску з горіхами, цукатами та кокосовою стружкою
Ніжна та смачна сирна пасха.
Як пише РЕДПОСТ
, стрімко наближається Великдень, тому, хоча сьогодні один із найсуворіших днів посту, відійшовши від пісних страв, готуючись до великого свята.
Сирна паска з горіхами, цукатами та кокосовою стружкою
Продукти
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Сир - 500 г
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Олія вершкове м'яке - 100 г
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Цукор - 60 г
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Сметана – 200 г
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Цукати – 100 г
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Горіхи грецькі - 50 г
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Кокосова стружка – 30 г
Покроковий рецепт приготування
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Сир перебити блендером чи протерти через сито. Повинна вийти однорідна щільна кашка.
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В окремій ємності змішати сметану із цукром. За бажання можна додати ванілін або ванільну есенцію.
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Сюди додати кокосову стружку і добре розмішати.
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У ємність із сиром викласти сметанну суміш і шматочки м'якого масла. Знову все перебити блендером до утворення однорідної маси.
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Додати сухофрукти та горіхи.
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У спеціальну форму для Великодня акуратно викласти вологу марлю. Наповнити форму сирною масою аж до верху.
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Накрити залишками марлі та прибрати паску в холодильник під гніт. З Великодня випливатиме рідина, тому обов'язково її треба поставити її на тарілку.
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Наступного дня смачне частування готове!
Усім приємного апетиту та гарного настрою!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
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