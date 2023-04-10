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10.04.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо сирну паску з горіхами, цукатами та кокосовою стружкою

Ніжна та смачна сирна пасха.

 
Як пише РЕДПОСТ, стрімко наближається Великдень, тому, хоча сьогодні один із найсуворіших днів посту, відійшовши від пісних страв, готуючись до великого свята.
 

Сирна паска з горіхами, цукатами та кокосовою стружкою

 

Продукти

 

  • Сир - 500 г
  • Олія вершкове м'яке - 100 г
  • Цукор - 60 г
  • Сметана – 200 г
  • Цукати – 100 г
  • Горіхи грецькі - 50 г
  • Кокосова стружка – 30 г

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Сир перебити блендером чи протерти через сито. Повинна вийти однорідна щільна кашка.
  2. В окремій ємності змішати сметану із цукром. За бажання можна додати ванілін або ванільну есенцію.
  3. Сюди додати кокосову стружку і добре розмішати.
  4. У ємність із сиром викласти сметанну суміш і шматочки м'якого масла. Знову все перебити блендером до утворення однорідної маси.
  5. Додати сухофрукти та горіхи.
  6. У спеціальну форму для Великодня акуратно викласти вологу марлю. Наповнити форму сирною масою аж до верху.
  7. Накрити залишками марлі та прибрати паску в холодильник під гніт. З Великодня випливатиме рідина, тому обов'язково її треба поставити її на тарілку.
  8. Наступного дня смачне частування готове!
Усім приємного апетиту та гарного настрою!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний рибний пиріг
 

 


Тэги:  рецепт, паска, великдень, сир, свято
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