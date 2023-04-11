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11.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

магнолия

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+11°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +14°...+13°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • З берези тече багато соку — літо буде дощовим;
  • гримить грім — на швидке похолодання;
  • рано опушилася береза — влітку буде посушливо, а якщо це вільха, то навпаки;
  • низько в'ють свої гнізда сороки — влітку буде багато гроз;
  • швидко в один бік рухаються хмари — до спекотної погоди;
  • зустріли багато лебедів — весна буде теплою;
  • зграями літають галки чи сонце сідає за хмарами — до дощу.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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