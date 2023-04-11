11.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+11°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +14°...+13°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

З берези тече багато соку — літо буде дощовим;

гримить грім — на швидке похолодання;

рано опушилася береза — влітку буде посушливо, а якщо це вільха, то навпаки;

низько в'ють свої гнізда сороки — влітку буде багато гроз;

швидко в один бік рухаються хмари — до спекотної погоди;

зустріли багато лебедів — весна буде теплою;

зграями літають галки чи сонце сідає за хмарами — до дощу.



