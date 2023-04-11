Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+11°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +14°...+13°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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