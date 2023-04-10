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10.04.2023  21:36   Дмитро Колонєй

Подружжя прихільників "руського миру" прославляло загарбників на Харківщині

На Харківщині правоохоронці викрили прибічників окупантів.

Прославляли окупантів чоловік та його дружина на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру під час окупації с. Козютівка Ізюмського району чоловік та дружина підтримували ворога:
 
  • висловлювали свою прихильність до РФ; 
  • проводили агітаційну роботу з односельчанами, щоб люди підтримували ворога;
  • роздавали проросійські газети мешканцям села;
  • закликали підтримувати дії держави-агресорки. 
Прославляли окупантів чоловік та його дружина на Харківщині
 
Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд нас лісничмм, який всіляко підтримував окупантів.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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