10.04.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Алкоголь та тютюн злетять у ціні: дізнайтеся у якій мірі та чому

Такого підвищення цін не було вже 9 років.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Канал 24, Уряд України вирішив підвищити акциз вперше з 2014 року.

За рішенням Кабміну вартість акцизного податку підвищиться для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Кошти мають покрити витрати, які пов'язані з виробництвом, зберіганням та реалізацією продуктів.

Як зазначили у Мінфіні, вартість марки акцизного податку з 2014 року не змінювалася до цього часу.

Відтак для алкогольних напоїв вартість зміниться з 16 копійок до близько 35 копійок.

Для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – до близько 16 копійок.

Чому підвищують ціни на марки:

збільшилася вартість у 2023 році захищеного паперу у 2,1 раза;

зросла вартість виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;

ціни на енергоносії та використання альтернативних джерел теж вплинули;

на додаток, збільшилася складність та вартість логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.



