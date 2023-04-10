10.04.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Алкоголь та тютюн злетять у ціні: дізнайтеся у якій мірі та чому
Такого підвищення цін не було вже 9 років.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Канал 24, Уряд України вирішив підвищити акциз вперше з 2014 року.
За рішенням Кабміну вартість акцизного податку підвищиться для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Кошти мають покрити витрати, які пов'язані з виробництвом, зберіганням та реалізацією продуктів.
Як зазначили у Мінфіні, вартість марки акцизного податку з 2014 року не змінювалася до цього часу.
Відтак для алкогольних напоїв вартість зміниться з 16 копійок до близько 35 копійок.
Для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – до близько 16 копійок.
Чому підвищують ціни на марки:
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збільшилася вартість у 2023 році захищеного паперу у 2,1 раза;
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зросла вартість виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
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ціни на енергоносії та використання альтернативних джерел теж вплинули;
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на додаток, збільшилася складність та вартість логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.
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