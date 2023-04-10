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10.04.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Алкоголь та тютюн злетять у ціні: дізнайтеся у якій мірі та чому

Такого підвищення цін не було вже 9 років.

Злетять у ціні вдвічі аклоголь та тютюн: дізнайтеся чому саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Канал 24, Уряд України вирішив підвищити акциз вперше з 2014 року.
 
За рішенням Кабміну вартість акцизного податку підвищиться для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Кошти мають покрити витрати, які пов'язані з виробництвом, зберіганням та реалізацією продуктів.
 
Як зазначили у Мінфіні, вартість марки акцизного податку з 2014 року не змінювалася до цього часу.
 
Відтак для алкогольних напоїв вартість зміниться з 16 копійок до близько 35 копійок.
Для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – до близько 16 копійок.
 

Чому підвищують ціни на марки:

 
  • збільшилася вартість у 2023 році захищеного паперу у 2,1 раза;
  • зросла вартість виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
  • ціни на енергоносії та використання альтернативних джерел теж вплинули;
  • на додаток, збільшилася складність та вартість логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.
 

Источник:   Канал 24
 Тэги:  прогноз, ціни, алкоголь, тютюн, зростання
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