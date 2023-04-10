    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові тимчасово змінить маршрут руху трамвай
10.04.2023  18:08   Дмитро Колонєй

У Харкові тимчасово змінить маршрут руху трамвай

Про це поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові тимчасово змінить маршрут руху трамвай
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Департамент інфраструктури Хароква, рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Плеханівської до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:30 до 15:00 11 квітня 2023 року, що пов’язано з ремонтом трамвайної колії. 
 

Трамвай №27 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;
  • у зворотному напрямку - за своїм основним маршрутом.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Дороги та транспорт Ремонт припинить курсування харківських трамваїв 30.03 Дороги та транспорт У Харкові зміниться рух чотирьох трамваїв в напрямку "Південного вокзалу" 11.03 Дороги та транспорт У Харкові транспорт лишається бескоштовним та працює у режимі блекауту
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 