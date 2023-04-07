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07.04.2023  21:11   

Шляховики прибрали та відновили розмітку на низці харківських вулиць

Про це розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Прибрали та відновили розмітку на низці харківських вулиць шляховики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд» фахівці підприємства - 138 робітників - из застосуванням  100 одиниць спецтехніки підприємства:
  • фарбували острівки безпеки
  • наносили дорожню розмітку на вулицях Клочківській, Полтавський Шлях, Героїв Праці та пр. Науки. 
  • прибрали та вивезли  з вулиць 350 куб. м змету та 3 куб. м ТПВ. 
Прибрали та відновили розмітку на низці харківських вулиць шляховики
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав про хід упорядкування дорог Харківської області.
 

Тэги:  дороги, ремонт, харків
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