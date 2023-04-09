09.04.2023 21:49 Дмитро Колонєй

Проїзд для українців з Польщі до Німеччини залишається безоплатним

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Вголос, відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

У міністерстві додали, що пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.

Також у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.



