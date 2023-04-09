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09.04.2023  21:49   Дмитро Колонєй

Проїзд для українців з Польщі до Німеччини залишається безоплатним

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Вголос, відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
 
 
У міністерстві додали, що пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг. 
 
Також у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Англії можуть переселити українців у плавучі будинки.
 

 


Источник:   Вголос
 Тэги:  поїзд, біженці, україна
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