09.04.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний рибний пиріг
Нетривіальний рецепт до пісного столу.
Як пише РЕДПОСТ
, ще один цікавий рибний рецепт, який урізноманітнить меню
Пісний рибний пиріг
Продукти:
Для начинки:
-
риба (у мене горбуша) - 500 г,
-
цибуля - 1 шт. середня (100 г),
-
морква – 1 шт. невелика (100 г),
-
кріп - невеликий пучок,
-
сіль за смаком,
-
перець чорний мелений - за смаком,
-
рослинна олія (для обсмажування) - небагато,
Для тесту:
-
борошно - 1 і 2/3 ст. (250 г),
-
вода тепла - 1 ст. (250 мл),
-
сіль - 1/2 ч.л. (3 г),
-
цукор - 1 ч.л. з великою гіркою (10 г),
-
дріжджі сухі швидкодіючі – 1 ч.л. з гіркою (5 г),
-
олія (для тіста) - 3 ст.л.
Покроковий рецепт приготування
-
Рибу помити, почистити, нарізати на шматки і відварити до готовності.
-
Готову рибу викласти на тарілку, остудити, перебрати, видалити кістки та поділити на дрібні шматочки.
-
У сковороду налити трохи олії.
-
Викласти нарізану молоду або зелену цибулю.
-
Викласти натерту моркву.
-
Овочі обсмажити до м'якості.
-
Готові овочі прибрати з плити, додати рибу, посолити, поперчити.
-
Додати дрібно нарізану зелень.
-
Все добре перемішати та скуштувати на смак. Якщо не вистачає спецій, додати.
-
У миску для тіста вилити теплу воду, додати сіль, цукор, дріжджі та перемішати. Додати олію.
-
Просіяти борошно.
-
Замісити м'яке тісто, як на оладки.
-
Накрити плівкою і поставити в тепле місце для підйому на 30-40 хвилин.
-
Тісто, що піднялося, добре перемішати.
-
Форму для випікання змастити олією.
-
Вилити у форму половину тіста та розподілити по ньому начинку.
-
Акуратно вилити половину тесту, що залишилася, у форму і розтягнути ложкою так, щоб вся начинка була покрита тестом.
-
Випікати в розігрітій до 170-180 ° С духовці близько 1 години. Готовність перевірити дерев'яною паличкою.
-
Готовий пиріг остудити на решітці до повного остигання, потім нарізати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0