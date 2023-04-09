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09.04.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний рибний пиріг

Нетривіальний рецепт до пісного столу.

Як приготувати пісний рибний пиріг
 
Як пише РЕДПОСТ, ще один цікавий рибний рецепт, який урізноманітнить меню
 

Пісний рибний пиріг

 

Продукти:

 

Для начинки:

 

  • риба (у мене горбуша) - 500 г,
  • цибуля - 1 шт. середня (100 г),
  • морква – 1 шт. невелика (100 г),
  • кріп - невеликий пучок,
  • сіль за смаком,
  • перець чорний мелений - за смаком,
  • рослинна олія (для обсмажування) - небагато,

Для тесту:

 

  • борошно - 1 і 2/3 ст. (250 г),
  • вода тепла - 1 ст. (250 мл),
  • сіль - 1/2 ч.л. (3 г),
  • цукор - 1 ч.л. з великою гіркою (10 г),
  • дріжджі сухі швидкодіючі – 1 ч.л. з гіркою (5 г),
  • олія (для тіста) - 3 ст.л.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Рибу помити, почистити, нарізати на шматки і відварити до готовності.
  2. Готову рибу викласти на тарілку, остудити, перебрати, видалити кістки та поділити на дрібні шматочки.
  3. У сковороду налити трохи олії.
  4. Викласти нарізану молоду або зелену цибулю.
  5. Викласти натерту моркву.
  6. Овочі обсмажити до м'якості.
  7. Готові овочі прибрати з плити, додати рибу, посолити, поперчити.
  8. Додати дрібно нарізану зелень.
  9. Все добре перемішати та скуштувати на смак. Якщо не вистачає спецій, додати.
  10. У миску для тіста вилити теплу воду, додати сіль, цукор, дріжджі та перемішати. Додати олію.
  11. Просіяти борошно.
  12. Замісити м'яке тісто, як на оладки.
  13. Накрити плівкою і поставити в тепле місце для підйому на 30-40 хвилин.
  14. Тісто, що піднялося, добре перемішати.
  15. Форму для випікання змастити олією. 
  16. Вилити у форму половину тіста та розподілити по ньому начинку.
  17. Акуратно вилити половину тесту, що залишилася, у форму і розтягнути ложкою так, щоб вся начинка була покрита тестом.
  18. Випікати в розігрітій до 170-180 ° С духовці близько 1 години. Готовність перевірити дерев'яною паличкою.
  19. Готовий пиріг остудити на решітці до повного остигання, потім нарізати.
 
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Тэги:  рецепт, пиріг, риба, піст
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