Готуємо пісний рибний пиріг

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Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються. А ось побут та рутинні справи можуть сильно дратувати.

Прогноз погоди у Харкові на 9 квітня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.