10.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 квітня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо сороки сидять на верхівках дерев, то незабаром потеплішає.

Глухих та тривалих гуркіт грому віщує затяжні дощі.

Дощ цього дня сповіщає про хороший урожай.



