10.04.2023 06:30

Гороскоп на 10 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні гороскоп переповнений флюїдами підвищеної суспільної активності. Весь день і оточуючі, і ви відчуватимете непереборне бажання втрутитися в чужі справи, навіть якщо про це ніхто не просить.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У житті Овна немає місця трьом речам: бездумному «авось», інтуїції та сліпому везінню – вони здатні сильно його підвести. Розраховувати на «вдалий збіг обставин» та «фарт» для Овна сьогодні також продуктивно, як і чекати біля моря погоди, що штормить. Так що якщо Овен налаштований досягти успіху, йому доведеться логічно прораховувати кожен свій крок і діяти тільки напевно. В іншому випадку не виключені прикри непорозуміння.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Емоції Тельця обіцяють бути дуже сильними, але при цьому вони будуть у рівновазі. Таке поєднання дозволить Тельцеві тонко відчувати і розуміти все, що відбувається навколо. Настрій оточуючих, мотиви їхніх вчинків і навіть деякі думки не будуть для Тельця особливою таємницею. Його проникливість, що загострилася, може межувати з телепатією! Зірки радять Тельцю використати це для того, щоб проникнути в саму суть важливої для нього ситуації.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто довіряти оточуючим – вони можуть вільно чи мимоволі їх підвести. Особливо це стосується незнайомців, а також людей з їхнього далекого кола: товаришів по службі, знайомих, сусідів. Можливо, уважно озирнувшись довкола, Близнюки раптом виявлять, що хтось навмисне їм шкодить, розпускає плітки чи плете інтриги за спиною. А може, Близнюкам завдадуть іншої шкоди: лають у метро, обрахують у магазині. Щоб такого не сталося, завтра ключем до успіху для них є пильність. І цього цілком достатньо, адже хто попереджений, той не беззбройний.

Рак (22 червня – 23 липня)

Сьогодні Рак здатний бути надто вимогливим і до себе, і до оточуючих! День наділяє його бажанням контролювати все, що відбувається довкола. Будь-які відступи від планів він здатний сприйняти як особисту образу. Насамперед такий настрій Рака здатний торкнутися оточуючих, виливаючись у бурчання та причіпки. Однак Рак може так само досадити і на себе, відчуваючи своє безсилля в якомусь питанні. Щоб день приніс йому більше позитивних емоцій, завтра Раку варто упокоритися з тим, що далеко не все залежить від його зусиль. А тим більше – від його бажань.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Сьогодні – чудовий день для того, щоб Лев отримав підтримку у будь-яких своїх починаннях. Насамперед, це стосується кохання та стосунків: якщо Лев збирався завести романтичне знайомство, відкрити свої почуття або поговорити про плани на спільне життя, кращого часу для цього не знайти. Крім того, день надає Леву хороші можливості для укладання договорів, нових знайомств та ділових контактів. Насіння співробітництва, дружби чи кохання, посіяне сьогодні, обов'язково зійдуть, принесши хороші плоди.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні ключем до успіху в гороскопі Діви є обережність: день буде буквально наповнений напруженістю, здатною вилитися в конфлікт! У відносинах з близькими людьми у Діви можливі розлад та з'ясування стосунків. Не виключені й тертя з колегами, спричинені спірними ситуаціями чи суперництвом. Діві необхідно бути тихіше за воду нижче трави, якщо вона хоче провести цей день плідно. Не піддатися на провокації вона зможе лише озброївшись величезним запасом терпіння.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День пробуватиме Терези на міцність, проте хороша новина полягає в тому, що у Терезів маса сил, щоб цьому протистояти! Є ймовірність того, що Терезам доведеться відстоювати свої інтереси, брати участь у суперечці або навіть відбиватися від нападів оточуючих: начальства, знайомих, колег. Що б не сталося, зірки радять їм не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи у суперечці. Якщо не давати емоціям взяти гору, то з будь-якої ситуації можна знайти зручні двері з написом «Вихід».

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки віщують Скорпіону день, повний приємних новин, подій і навіть сюрпризів, проте парадокс полягає в тому, що Скорпіон навряд чи зуміє гідно це оцінити. Навпаки, не виключено, що він без жодного приводу відчуватиме апатію та невдоволення. Можливо, виною тому, що останнім часом у житті Скорпіона сталося багато подій, і емоції його притупилися. А може, Скорпіон просто втомився. Зірки радять йому струснутись і піти назустріч усьому доброму, що сьогодні йому приготувало життя!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця обіцяють прокинутися неабиякі організаторські здібності. Начальство може сміливо довірити йому якусь командирську ділянку робіт: керівництво відділом, організацію заходу чи новий проект. Вдома ж Стрілець, швидше за все, сам придумає, як зробити так, щоб ніхто довкола не нудьгував. Можливо, у його поданні відсутність нудьги – це генеральне прибирання силами всіх членів сім'ї, а може бути дружня вечірка чи похід усією родиною в кіно – тут пощастить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не варто навіть намагатися втілювати свої плани в життя – особливо ті, від яких багато що залежить. Якщо ж Козеріг не піде цій пораді, йому доведеться приготуватися до того, що якісь його завтрашні починання застрянуть на півдорозі або дадуть збій, а якісь зазнають поразки. Відмінною рисою дня є те, що будь-які починання Козерога принесуть йому в кращому разі масу турбот. Так чи не краще день почекати? Чи варто так поспішати?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс щось виправити. Йдеться про давні проблеми Водолія, до яких він не міг підступитися, або про несподівані події, які Водолій зможе направити в потрібне русло. Навіть якщо обставини складатимуться проти нього, зірки обіцяють, що Водолій зможе знайти у цьому свої плюси та вигоди. Песиміст бачить небезпеку у кожній можливості, а оптиміст – можливість у кожній небезпеці. Сьогодні запас спритності та оптимізму Водолія допоможуть йому в цьому переконатися!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Сьогодні зірки радять Рибам зайнятися своїми фінансами. День наділяє їх логічністю та уважністю, завдяки чому для Риб не важко буде спланувати свій бюджет або знайти помилку в розрахунках. Крім того, аналітичні здібності підкажуть Рибам, куди вигідно вкласти вільні гроші та як збільшити свій капітал. Рибам варто скористатися тим, що практично будь-які їхні сьогоднішні плани та дії, пов'язані з грошима (крім ризикованих та необдуманих) обіцяють виявитися успішними.



