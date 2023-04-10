10.04.2023 07:30 Рита Парфенова

10 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 квітня у різних країнах світу відзначається чергове сімейне свято – День братів та сестер.







Не надто відомий День братів та сестер покликаний продовжити славну традицію вшанування сімейних та споріднених зв'язків, зміцнюючи відносини між близькими людьми.



Свято, вперше проведене в 1998 році, стало швидко набирати популярності спочатку в США, а потім набуло поширення і в інших країнах і вже «обростає» традиціями. Так, цього дня прийнято дарувати подарунки братові чи сестрі, вітати по телефону, зустрічатися в кафе чи всій родині будинку, даруючи тепло та радість один одному та батькам, для яких немає нічого приємнішого, ніж близькі та добрі стосунки між їхніми дітьми!

Також цього дня

В 1633 зажовкнув туман на Альбіоні: банани, раніше не бачені в Англії, почали продаватися в лондонському магазині.



1710 - в Англії набув чинності "Статут королеви Анни" - перший в історії закон про авторське право. Згідно з цим документом автор отримував можливість продати право користування своїм рукописом на 14 років.



1755 – народився Самюель Ганеманн, німецький лікар, засновник гомеопатії та похмільного принципу «клин клином вибиває». Спостерігаючи дію ліків на організм здорової людини, Ганеман дійшов висновку, що лікарські речовини викликають в організмі такі ж явища, як хвороби, проти яких вони діють. Виходячи з цього, він висунув основний принцип гомеопатії – подібне лікується таким.



1833 – вперше розпочалося виробництво сірників.



1847 – народився Джозеф Пулітцер, американський журналіст, засновник журналістської Пулітцерівської премії.



1849 – американець Уолтер Хант запатентував безпечну шпильку. Цей винахід з'явився завдяки почуттю обов'язку. Вирішивши віддати приятелю позику 15 доларів, Хант, який був здатний на вигадку, спорудив з мідного дроту перший шпильку, на яку отримав патент і відразу ж продав права на нього за 400 доларів. Однак на той час патент не завжди захищав винахідника. Вже восени того ж року заповзятливий британець Чарльз Роулей запатентував аналог шпильки Ханта у себе на батьківщині. Тому тепер у всьому світі цю шпильку називають «англійською».



1864 – у Львові розпочав роботу перший професійний український театр «Руська бесіда».



1912 – у свій перший та останній рейс вийшов «Титанік». У нерівній битві з айсбергом вижило близько 700 із 2200 пасажирів. Зате з того часу про цю найбільшу морську битву складаються легенди і знімаються красиві фільми.



1917 – народився Роберт Бернс Вудвордт, американський хімік, який синтезував хінін, холестерин, кортизон, стрихнін, вітамін B12 і розшифрував будову пеніциліну та стрептоміцину. У 1965 удостоєний Нобелівської премії з хімії за визначний внесок у мистецтво органічного синтезу, завдяки якому, наприклад, американці нині – одна з найтовстіших націй.



1932 – народився Омар Шаріф, англо-американський кіноактор, відомий за фільмами: «Падіння Римської імперії», «Золото Маккени», «Хелло, Доллі», «Смішне дівчисько» та ін. У перших кінострічках партнеркою Омара Шаріфа була знаменита єгипетська актриса Фатен Хамама, заради шлюбу з якою, що тривав до 1971, він прийняв іслам. Загалом актор знявся приблизно у 70 кінофільмах.



1937 – народився Микола Андрійович Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.



1951 – народився Стівен Сігал, американський майстер айкідо, актор, режисер, сценарист та продюсер.



1982 – народилася Надія Грановська-Мейхер, співачка та телеведуча.



1988 – народився Хейлі Джоел Осмент, американський кіноактор («Форрест Гамп», «Шосте почуття», «Штучний розум»).



1992 – у Запоріжжі відкрито перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду нема переводу».



1995 – Україна та Китай підписали договір про військове співробітництво.



2003 - компанії Air France і British Airways заявили, що припинять експлуатацію надзвукового літака "Конкорд" з початку листопада 2003 року.



2010 – в авіакатастрофі під Смоленськом загинули Лех Качинський (р. 1949), президент Республіки Польща, його дружина Марія та велика кількість представників польської адміністрації, всього 88 пасажирів та 8 членів екіпажу.

2019 – вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).



Іменини відзначають: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан.



