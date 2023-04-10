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10.04.2023  08:12   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених ворогом.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 квітня.

Загалом за добу з 9 по 10 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

  • 25 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;
  • 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Сніжківка Ізюмського району на території приватного домоволодіння 38-річний чоловік в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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