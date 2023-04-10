Харківщина на ранок 10 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 квітня.
Загалом за добу з 9 по 10 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Сніжківка Ізюмського району на території приватного домоволодіння 38-річний чоловік в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні.
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