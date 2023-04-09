09.04.2023 14:46 Рита Парфенова

На Харківщині підірвався на міні чоловік, який порався в городі

9 квітня в Ізюмському районі Харківської області стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, подія сталась у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння.



38-річний чоловік порався в городі, де наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні.



Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах.



