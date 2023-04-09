09.04.2023 14:28 Рита Парфенова

Під Харковом тяжке поранення отримав цивільний чоловік

На Вербну неділю під вогнем окупантів перебували місто Куп'янськ та село Караїчне Чугуївського району

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя.



Також під ворожим вогнем сьогодні було і м. Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 квітня внаслідок обстрілу селища міського типу Дворічна загинуло двоє чоловіків 65 та 34 років.





