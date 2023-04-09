    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 квітня
09.04.2023  14:04   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 квітня

За добу офіційно зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 292 осіб. Одужало 310 260 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1689 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 63 осіб (із них 54 – мешканці міста Харкова). По 6 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Чугуївському, 2 – у Лозівському, 1 – у Красноградському районах області

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 квітня 07.04 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 квітня 06.04 Медицина Від коронавірусу на Харківщині померли дві людини: статистика COVID-19 на 6 квітня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 