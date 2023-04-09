09.04.2023 14:04 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 квітня

За добу офіційно зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 292 осіб. Одужало 310 260 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1689 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 63 осіб (із них 54 – мешканці міста Харкова). По 6 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Чугуївському, 2 – у Лозівському, 1 – у Красноградському районах області

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 квітня.



