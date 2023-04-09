Пішохода збили на смерть на неосвітленому проспекті Харкова (фото)

Правоохоронці Харькова встановлюють обставини та свідків ДТП у Харкові
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, аварія сталася 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців.
Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, наїхав на 31-річного чоловіка та втік з місця події.
Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий загинув.
Слідчими відкрито кримінальне провадження.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області Лагутіна Єгора.
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