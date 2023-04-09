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09.04.2023  13:40   Рита Парфенова

Пішохода збили на смерть на неосвітленому проспекті Харкова (фото)

Правоохоронці Харькова встановлюють обставини та свідків ДТП у Харкові

8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців загинув пішоход

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, аварія сталася 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та  вулиці Гвардійців Широнінців.

Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, наїхав на 31-річного чоловіка та втік з місця події.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий загинув.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном:  066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області Лагутіна Єгора.

8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців загинув пішоход


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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