09.04.2023 13:40 Рита Парфенова

Пішохода збили на смерть на неосвітленому проспекті Харкова (фото)

Правоохоронці Харькова встановлюють обставини та свідків ДТП у Харкові

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, аварія сталася 8 квітня близько 20:55 на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Гвардійців Широнінців.

Водій автомобіля, що рухався у напрямку проспекту Льва Ландау, наїхав на 31-річного чоловіка та втік з місця події.



Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий загинув.



Слідчими відкрито кримінальне провадження.



Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 066 161 87 83 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області Лагутіна Єгора.



