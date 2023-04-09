09.04.2023 13:09 Рита Парфенова

У Харкові вночі зрубали дерева

12 дерев катальпи понівечили і зрубали в одному з дворів у центрі міста

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на адміністрацію Київського району, подія сталася в ніч на 7 квітня.



«Цієї ночі по вулиці Алчевських, 56/58 відбувся обурливий акт вандалізму по відношенню до мешканців прилеглих житлових будинків та усієї громади міста Харкова. За вказаною адресою у дворі житлового будинку зловмисниками варварськи було понівечено та зрубано 12 рослин представників роду бігнонієвих - "Катальпа"», - повідомили в адміністрації

Згублені дерева були висаджені комунальниками у 2018 році.

По встановленому факту скоєння злочину представники міських комунальних служб звернулися до правоохоронних органів. Працівниками поліції вживаються оперативно-розшукові заходи.

Усіх, кому щось відомо про те, як це сталося, прость звернутися до Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області по вул. Алчевських, 49 або за тел. 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники на набережній очищають гранітний парапет від написів вандалів, прибирають алеї, упорядковують клумби та місця відпочинку.



