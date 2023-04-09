09.04.2023 12:11 Рита Парфенова

Чого категорично слід уникати на голодний шлунок

Голодний шлунок - це стан, коли протягом тривалого часу нічого не їли, і рівень глюкози в крові знизився. В цей час деякі дії можуть бути небезпечними для вашого здоров'я.



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Чого слід категорично уникати голодного шлунка, розповідає РЕДПОСТ.

Чому відмова від сніданку не принесе користі

Сніданок є важливою щоденною навичкою, яка допомагає вам отримати достатню кількість енергії та поживних речовин на весь день. Якщо ви не їсте вранці, це може призвести до погіршення настрою, дратівливості, зменшення продуктивності протягом дня. Постійна відмова від сніданку може збільшити ризик діабету.

Вживання жирної та смаженої їжі

Вживання жирної та смаженої їжі натщесерце призводить до підвищення холестерину та порушення біохімії крові. Тяжкі жирні продукти, з'їдені натщесерце, можуть погіршити ваш стан і викликати дискомфорт у шлунку.

Вживання алкоголю

Їжа, що у шлунку, уповільнює всмоктування алкоголю в кров, а вживання спиртного на порожній шлунок призводить до швидкого сп'яніння. Це може погіршити стан, призвести до посиленого запаморочення, нудоти, слабкості, втрати свідомості.

Прийом ліків

Прийом багатьох лікарських препаратів натщесерце знижує їх ефективність, може спричинити побічні ефекти, завдати шкоди шлунку і навіть призвести до шлункової кровотечі. Тому в жодному разі не вживайте ліків на голодний шлунок без консультації з лікарем.

Інтенсивні фізичні навантаження

Під час інтенсивних фізичних навантажень чи занять спортом вашому організму потрібна енергія. Якщо ви раніше нічого не їли і робите це на порожній шлунок, ваш організм починає витрачати запаси енергії з клітин. Це може бути небезпечно: ви можете відчути слабкість, запаморочення і навіть знепритомніти.

Виконання складних завдань

На голодний шлунок не рекомендується виконувати складну роботу, яка потребує підвищеної уваги, концентрації, проявів розумових здібностей. Коли ви голодні, вам складно сконцентруватися на важливих завданнях та приймати правильні рішення.

Управління автомобілем

Для безпечного керування автомобілем не слід сідати за кермо голодним, оскільки через це у вас може виникнути запаморочення, ви втратите концентрацію та здатність приймати швидкі рішення у критичній ситуації.

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