05.04.2023 20:15 Євген Клочко

Як без ваг визначити, чи є у вас зайва вага і на скільки потрібно схуднути

Головним параметром оцінки фігури та здоров'я є індекс маси тіла. Виявляється, є й інші способи, які без ваг та додаткового зважування покажуть, чи є в людини зайва вага.

Такий показник, як вага, важко назвати стабільним. В основному це пов'язано з тим, що він коливається в залежності від набряклості, періоду циклу, фізичних навантажень і т.д. Але якщо вам збільшення в 2-3 кілограми здається справжньою катастрофою, тоді треба це виправляти.

Як дізнатися без терезів, на скільки тобі потрібно схуднути

Іноді хочеться зважитись, щоб розуміти над чим треба працювати, але ваги є далеко не в кожному будинку. Так, можна, звичайно, зробити це в гостях чи в тренажерному залі, але тільки навряд чи вам сподобається той результат, який покажуть ваги, оскільки зважуватись треба натще. Тому дієтологи розповідають про інший ефективніший спосіб дізнатися, чи треба вам худнути чи ні.

Простий спосіб оцінки фігури полягає у співвідношенні зростання та параметрів талії, пише портал РЕДПОСТ . Не всі знають про те, що розмір талії не тільки візуально виглядає красиво, а й відповідає за важливі медичні показники. Так, на талії може відкладатися вісцеральний жир, який може призвести до ожиріння, проблем із серцем і судинами, цукрового діабету та інших недуг.

Щоб зрозуміти, чи є в тебе зайва вага та небажані жирові відкладення, треба виміряти талію та поділити її на зріст. Наприклад, якщо розмір талії – 65 сантиметрів, а зріст – 170 сантиметрів, тоді треба зробити наступний розрахунок:

65:170 = 0,3823 чи 38,23%.

Розшифровка значень співвідношення зростання та талії

Після того, як ви дізналися співвідношення двох параметрів, треба вивчити таблицю значень, щоб зрозуміти, чи є в тебе зайва вага або все гаразд. Так, значення показників виглядає так:

менше 35% — в даному випадку вважається, що вага дуже маленька, тому не завадило б дівчині добрати кілограми, що бракують. Це може бути скориговано харчуванням та вправами на певну групу м'язів;

від 35 до 41,9% - такі показники означають, що представниця прекрасної статі дуже худенька і якщо її це влаштовує, то можна нічого не робити з вагою;

від 42 до 48,9% – стандартний показник ваги, який вважається для дівчини нормою;

від 49 до 53,9% — у даному випадку людина має надмірну вагу, тому треба щось робити, щоб досягти бажаного результату;

більше 54% - це небезпечний показник, який вказує на те, що можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, якщо не позбутися зайвих кілограмів.

Напевно, багато дівчат, які сидять на дієтах, неодноразово були не проти перекусити на ніч. Однак цей процес має свої плюси і мінуси. Слід розуміти, що навантаження на організм може призвести до порушення процесу обміну речовин. В результаті ваше тіло не зможе добре відпочити. Але якщо правильно підібрати продукти, то жодного ризику для фігури та самопочуття не буде.



