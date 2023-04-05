    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події «Мрія» знищена через недбалість посадовця (фото)
05.04.2023  20:43   Дмитро Колонєй

«Мрія» знищена через недбалість посадовця (фото)

Під підозрою у загибелі літака екс-керівник підприємства.

Врятувати "Мрію" було реально: стало відомо, хто винен у знищенні літака
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, за даними слідства ексдиректор ДП «Антонов», незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. 
 
У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель «Мрія» згоріла.
 
Врятувати "Мрію" було реально: стало відомо, хто винен у знищенні літака
 
Також під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 «Мрія» напередодні вторгнення агресора в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. 
 
Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина).
 
Врятувати "Мрію" було реально: стало відомо, хто винен у знищенні літака
 
Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.
 
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
 
Врятувати "Мрію" було реально: стало відомо, хто винен у знищенні літака
 
Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували на території аеропорту.
 
Врятувати "Мрію" було реально: стало відомо, хто винен у знищенні літака
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про відродження легендарного літака - Україна будує нову «Мрію».
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  мрія, агрессия россии, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Культура та туризм Джон Ондрасик снял клип на фоне уничтоженной «Мрії» (видео) 03.07 Суспільство В Украине появился новый мурал с украинским самолетом «Мрія» 10.06 Суспільство В Запорожье появился мурал с украинским самолетом «Мрія»
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 