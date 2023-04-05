05.04.2023 20:43 Дмитро Колонєй

«Мрія» знищена через недбалість посадовця (фото)

Під підозрою у загибелі літака екс-керівник підприємства.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, за даними слідства ексдиректор ДП «Антонов», незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.

У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель «Мрія» згоріла.

Також під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 «Мрія» напередодні вторгнення агресора в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина).

Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували на території аеропорту.



