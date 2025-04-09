09.04.2025 21:19 Дмитро Колонєй

Унікальний освітній геймченджер Мрія для дітей та дорослих почав діяти

Стали відомі подробиці щодо нової функції у Дії.



Унікальний освітній геймченджер Мрія для дітей та дорослих почав діяти



Як повідомляє РЕДПОСТ у Дії почав функціонувати освітній геймченджер, one-stop-shop для шкіл. Єдина екосистема із застосунком для учнів та батьків і вебпорталом для вчителів та адміністрації. У цієї функции: Учні, які розвиваються за власною освітньою траєкторієює Бачать в одному застосунку розклад, оцінки, фідбек від учителів, позашкільні можливості. Мрія допомагає не просто здобути знання, а й зрозуміти, як реалізувати себе.

Батьки, які в будь-який момент можуть подивитися, як справи в дитини, чим вона займається, що виходить найкраще, де потрібна допомога.

Учителі, які витрачають менше часу на рутину — журнали, плани, папери. А більше — на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію. У Мрії буде власна валюта, якою можна розрахуватися за квитки в кіно та багато іншого. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Школярі збиратимуть вогники за виконані домашки — як streak у Duolingo.

Будудть додані Кмітливки - Це щоденна мінівікторина, адаптована до віку. Діти самі обиратимуть теми за інтересами. Також з’явиться бонусний розділ: подивився пізнавальне відео, пройшов цікавий тест — отримав бал.

Ці бали — Мрійки. Внутрішня валюта, яку можна обміняти на реальні бонуси від партнерів:

квитки в кіно

майстеркласи

квести з віртуальною реальністю

курси з програмування, англійської, soft skills

Це перетворює освіту з рутини на досвід. Діти втягуються, розвиваються й отримують за це реальну винагороду.