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09.04.2025  21:19   Дмитро Колонєй

Унікальний освітній геймченджер Мрія для дітей та дорослих почав діяти

Стали відомі подробиці щодо нової функції у Дії.


Унікальний освітній геймченджер Мрія для дітей та дорослих почав діяти
Як повідомляє РЕДПОСТ у Дії почав функціонувати освітній геймченджер, one-stop-shop для шкіл. Єдина екосистема із застосунком для учнів та батьків і вебпорталом для вчителів та адміністрації. У цієї функции:
 
  • Учні, які розвиваються за власною освітньою траєкторієює Бачать в одному застосунку розклад, оцінки, фідбек від учителів, позашкільні можливості. Мрія допомагає не просто здобути знання, а й зрозуміти, як реалізувати себе. 
  • Батьки, які в будь-який момент можуть подивитися, як справи в дитини, чим вона займається, що виходить найкраще, де потрібна допомога.
  • Учителі, які витрачають менше часу на рутину — журнали, плани, папери. А більше — на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію.
 
У Мрії буде власна валюта, якою можна розрахуватися за квитки в кіно та багато іншого.
 
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Школярі збиратимуть вогники за виконані домашки — як streak у Duolingo. 
 
Будудть додані Кмітливки -  Це щоденна мінівікторина, адаптована до віку. Діти самі обиратимуть теми за інтересами. Також з’явиться бонусний розділ: подивився пізнавальне відео, пройшов цікавий тест — отримав бал.
 
Ці бали — Мрійки. Внутрішня валюта, яку можна обміняти на реальні бонуси від партнерів:
  •  квитки в кіно
  •  майстеркласи
  •  квести з віртуальною реальністю
  •  курси з програмування, англійської, soft skills
 
Це перетворює освіту з рутини на досвід. Діти втягуються, розвиваються й отримують за це реальну винагороду.
 
 
Тэги:  діти, дія, мрія, освіта, навчання
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