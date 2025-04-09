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09.04.2025  20:22   Дмитро Колонєй

Харківська патрульні нагадали водіям як уникнути штрафів

Харківські правоохоронці звернули увагу автомобілістів на обов'язкову вимогу, яку вони повинні виконувати.


Харківська патрульні нагадали водіям як уникнути штрафів
Як повідомляє РЕДПОСТ, патрульні нагадують, що згідно з пунктом 9.8 ПДР України, на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності — ближнє світло фар.   
 
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Це правило діє цілодобово, навіть у світлий час доби та має на меті зменшення аварійності на дорогах, а також запобігання травмам і загибелі в ДТП. Включення світла фар є додатковим заходом пасивної безпеки. Європейські дослідження підтверджують, що використання денних ходових вогнів може знизити кількість багатосторонніх денних аварій приблизно на 5-15%. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті зіткнулися пікап та легковик.
 

 

Тэги:  поради, харків
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