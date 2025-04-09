09.04.2025 18:56 Дмитро Колонєй

На харківському проспекті зіткнулися пікап та легковик

На харківській магістралі дві автівки не поділили дорогу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, проспект Героїв Харкова виявився затісним для двох автівок. На ньому неподалік від Комунального путепроводу зіткнулися пікап та легковий автомобіль. Як ми бачимо на відеозаписі з місця події, постраждав капот легковика. Подробиці щодо автопригоди ще невідомі.

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