05.04.2023 21:19 Дмитро Колонєй
Українці можуть отримати 25 тисяч гривень: хто саме
Про ще одни варіант допомоги розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, українці можуть отримати допомогу у 25 000 гривень.
Хто саме має право на гроші
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внутрішньо переміщені особи працездатного віку
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звільнені з полону українці
На які потреби вони спрямовані
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Це ваучери на навчання за робітничою професією, які збільшать шанси працевлаштуватися за обраною спеціальністю.
У переліку доступні
понад 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Серед спеціальностей є: тракторист, взуттєвик з ремонту взуття, водій трамвая та тролейбуса, кондитер та багато інших.
За яких умов можна отримати допомогу та куди звертатися
Звернутися потрібно до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо громадяни:
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ВПО та звільнені з полону особи, щодо яких встановлений факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.
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не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
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не отримували ваучер раніше;
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не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
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мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
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