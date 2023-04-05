    
Главная Новини Харкова Суспільство Українці можуть отримати 25 тисяч гривень: хто саме
05.04.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Українці можуть отримати 25 тисяч гривень: хто саме

Про ще одни варіант допомоги розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Отримати 25 тисяч гривень можуть українці: хто саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, українці можуть отримати допомогу у 25 000 гривень.
 

Хто саме має право на гроші

 
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку
  • звільнені з полону українці
 

На які потреби вони спрямовані

 
  • Це ваучери на навчання за робітничою професією, які збільшать шанси працевлаштуватися за обраною спеціальністю.
 
У переліку доступні понад 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Серед спеціальностей є: тракторист, взуттєвик з ремонту взуття, водій трамвая та тролейбуса, кондитер та багато інших.
 
 

За яких умов можна отримати допомогу та куди звертатися 

 
Звернутися потрібно до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо громадяни:
 
  • ВПО та звільнені з полону особи, щодо яких встановлений факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.
  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чи потрібно змінювати паспорти та документи, якщо перейменована вулиця Харкова, де мешкаешь або розташовано твій офіс. 

 


Источник:   Телеграм-канал Омбудсмана Дмитра Лубінця
 Тэги:  допомога, освіта, впо, полон, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.04 Надзвичайні події Харківські патрульні врятували стареньку від загибелі 03.04 Суспільство Жителі Харківської області отримали майже 6 тисяч продуктових наборів 02.04 Суспільство Поліцейські та волонтери доставили продуктові набори мешканцям Харківщини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 