05.04.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Харківʼян запрошують на майстер-класі з фігурного катання на роликах
Харківʼяни можуть взяти участь у відкритому тренуванні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, продовжується серія відкритих тренувань у ТРЦ «Нікольський».
У п’ятницю, 7 квітня 2023 року, всі охочі зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах. На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи «Flip Rollers School».
Для участі необхідно взяти з собою спортивний одяг та ролики. Захід відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ. Початок - о 16:00.
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