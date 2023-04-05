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05.04.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Харківʼян запрошують на майстер-класі з фігурного катання на роликах

Харківʼяни можуть взяти участь у відкритому тренуванні.

Запрошує на майстер-класі з фігурного катання на роликах Flip Rollers School у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, продовжується серія відкритих тренувань у ТРЦ «Нікольський».
 
У п’ятницю, 7 квітня 2023 року, всі охочі зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах. На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи «Flip Rollers School».
 
Для участі необхідно взяти з собою спортивний одяг та ролики. Захід відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ. Початок - о 16:00.
 
Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав про тренування з баскетболу для дітей, яке було проведено у Харкові. 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, ролікові
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