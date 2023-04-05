05.04.2023 21:33 Дмитро Колонєй

Харківʼян запрошують на майстер-класі з фігурного катання на роликах

Харківʼяни можуть взяти участь у відкритому тренуванні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, продовжується серія відкритих тренувань у ТРЦ «Нікольський».

У п’ятницю, 7 квітня 2023 року, всі охочі зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах. На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи «Flip Rollers School».

Для участі необхідно взяти з собою спортивний одяг та ролики. Захід відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ. Початок - о 16:00.



