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01.04.2023  11:11   Василь Голосний

У Харкові в захищеному місті провели тренування з баскетболу для дітей (фото)

У Харкові провели відкрите тренування з баскетболу для дітей та їхніх батьків.

Харків, баскетбол
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Тренування провели найтитулованіші тренери Всеукраїнського професійного дитячого баскетбольного клубу "Push Team" разом з командою.
 
В програмі заходу були показові виступи клубу, а потім - тренування для всіх охочих, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Усі переможці змагань отримали нагороди – тематичні спортивні подарунки. Такі заходи організовують у Харкові щотижня. І, як зазначає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, охочих взяти участь у таких тренуваннях стає дедалі більше:
 
"Скоріш за все, у зв’язку з тим, що зростає попит на ці заходи, ми будемо змінювати локації. Але все також буде в безпечних місцях. Тому що загроза ракетних ударів залишається, ми не маємо права наражати на небезпеку дітей і батьків. Формат будемо змінювати, бо людей стає набагато більше".

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Тэги:  харків, тренування, діти, баскетбол
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