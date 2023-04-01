01.04.2023 10:48 Дмитро Колонєй
Комунальники змонтували та відремонтували світлофори у Харкові
Про відновлення сотен метрів огородження та інші роботи ремонтників поінформували у КП «Харків-Сигнал».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харків-Сигнал» за минулий тиждень фахівцями підприємства були виконанні роботи по місту:
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відремонтовано 286 елементів огородження;
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замінена світлофорна оптика на п’яти об'єктах;
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змонтовано сім світлофорів;
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встановлено нові та замінені 16 дорожніх знаків;
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виконано ремонт 12 світлофорних об'єктів та 10 контролерів за заявками мешканців.
Для оперативного реагування на повідомлення про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху на території міста Харкова можна звертатися за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).
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