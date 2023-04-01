01.04.2023 10:48 Дмитро Колонєй

Комунальники змонтували та відремонтували світлофори у Харкові

Про відновлення сотен метрів огородження та інші роботи ремонтників поінформували у КП «Харків-Сигнал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харків-Сигнал» за минулий тиждень фахівцями підприємства були виконанні роботи по місту:

відремонтовано 286 елементів огородження;

замінена світлофорна оптика на п’яти об'єктах;

змонтовано сім світлофорів;

встановлено нові та замінені 16 дорожніх знаків;

виконано ремонт 12 світлофорних об'єктів та 10 контролерів за заявками мешканців.

Для оперативного реагування на повідомлення про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху на території міста Харкова можна звертатися за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).



