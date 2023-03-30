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30.03.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують ремонтувати пошкоджені мости

Шляховики проводять відбудову і ремонт мостів, які були пошкоджені чи зруйновані в результаті повномасштабного вторгнення рф.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
У планах на цей рік - розпочати капітально-відновлювальні роботи на 14 штучних спорудах. 
 
Загалом в Харківській області функціонує 22 тимчасові переправи біля 25 зруйнованих мостів. Ще 1 переправа - в роботі. 
 
Так само зараз в фокусі експлуатаційне утримання. Температура вище нуля дозволяє використовувати гарячу асфальтобетонну суміш, за допомогою якої ліквідовуємо аварійну ямковість. 29 березня дорожники також проводили ремонт бар‘єрного металевого огородження, зміцнювали дорожні знаки та прибирали сміття з проїзної частини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на дороги Харкова наносять розмітку.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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