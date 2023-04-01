01.04.2023 10:22 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали закладника на Салтівці (фото)

Патрульні Харкова виявили на вулицях міста майже десяток любителів накркотиків із забороненим зіллям.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, патрульні за минулу добу виявили 9 осіб, які мали з собою наркотики.

Так на вулиці Академіка Павлова правоохоронці зловили любителя поширювати небезпечні протизаконні препарати. Чоловік мав з собою згортки з наркотиками речовинами та пояснив, що придбав ці речовини з метою подальшого збуту.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Поліцейські нагадують про кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.



