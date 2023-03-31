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31.03.2023  14:23   Рита Парфенова

Харків’янинина, який розповсюджував психотропи, засудили на 8 років

Закладника, який розповсюджував психотропи серед харків’ян, засудили до ув'язнення.

Закладника, який розповсюджував психотропи серед харків’ян, засудили до ув'язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 24-річний харків'янин влаштувався на роботу в інтернет-магазин в якості кур’єра. Однак діяльність магазину була незаконною — він спеціалізувався на продажі наркотичних і психотропних речовин.

Підсудний розповсюджував психотропи по Харкову. Він розкладав по місту згортки з «PVP», фотографував місце схованки та надсилав координати її місця розташування кінцевим покупцям. У листопаді минулого року кар’єра закладника завершилась — його викрили правоохоронці.

Жовтневий районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  наркотики, суд, прокуратура, харків
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