31.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Троє чоловіків у Харкові збували макову соломку

Чоловіки отримали соломку із Запоріжжя, а в Харкові фасували її та збували.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків орендували приміщення у Харкові, де створили «штаб» для подальшого збуту наркотиків. Для цього вони завезли та встановили обладнання для подрібнення та фасування сипучих речовин. Там ділки фасували макову соломку у полімерні пакети та збували по Харкову.

Також встановлено, що наркотики вони отримували із Запоріжжя, від свого знайомого місцевого мешканця.

Крім цього зазначається, що на початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України трьох харків’ян під час отримання поставки наркотиків на пошті. Вони приїхали на пошту отримати від фігуранта із Запоріжжя комбікорм. Проте жодного корму там не виявилось, замість цього — 1,5 тонни макової соломки.

Обвинувачених судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Максимальна санкція статей (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.



