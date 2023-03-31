31.03.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік незаконно продавав зброю

36-річний мешканець Чугуївського району знаходив потенційних покупців через знайомих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що чоловік заздалегідь обговорював умови й вартість товару, а потім під час особистої зустрічі продавав їм зброю та боєприпаси.

Викрили та затримали зловмисника співробітники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 спільно з працівниками СБУ та Харківської окружної прокуратури Харківської області.

«7 лютого у полі, розташованому в Чугуївському районі, зловмисник збув покупцю гранатомет РПГ – 22, - розказав начальник відділу поліції Олександр Горбачов. - 30 березня таким же чином він продав гранату та 18 набоїв калібру 7,62 мм».

У зловмисника вилучили мобільний телефон та грошові кошти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримвнального кодексу України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. 30 березня йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог завдав ударів по Харкову та Ізюмському району: є постраждалі.



