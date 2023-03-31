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31.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік незаконно продавав зброю

36-річний мешканець Чугуївського району знаходив потенційних покупців через знайомих.

зброя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що чоловік заздалегідь обговорював умови й вартість товару, а потім під час особистої зустрічі продавав їм зброю та боєприпаси.
 
Викрили та затримали зловмисника співробітники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 спільно з працівниками СБУ та Харківської окружної прокуратури Харківської області. 
 
«7 лютого у полі, розташованому в Чугуївському районі, зловмисник збув покупцю гранатомет РПГ – 22, - розказав начальник відділу поліції Олександр Горбачов. - 30 березня таким же чином він продав гранату та 18 набоїв калібру 7,62 мм». 
 
У зловмисника вилучили мобільний телефон та грошові кошти.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримвнального кодексу України. 
 
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.  30 березня йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог завдав ударів по Харкову та Ізюмському району: є постраждалі.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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