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31.03.2023  11:11   Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 30 по 31 березня ворог обстріляв щонайменше 22 селища Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ і Крохмальне.

Вночі на 31 березня із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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