31.03.2023 11:11 Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 30 по 31 березня ворог обстріляв щонайменше 22 селища Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.



На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ і Крохмальне.



Вночі на 31 березня із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.



