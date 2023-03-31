Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.
На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ і Крохмальне.
Вночі на 31 березня із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.
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