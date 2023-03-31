Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

Вчора, 30 березня близько 16:00 зайшов циклон у вигляді снігу з північно-східної, східної та південно-східної сторони області.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.
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