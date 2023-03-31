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31.03.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

Вчора, 30 березня близько 16:00 зайшов циклон у вигляді снігу з північно-східної, східної та південно-східної сторони області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Служба автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що ближче до вечора опади посилились, температура коливалась від -1°С до 4°С.
 
На автошляхах державного значення здійснюються снігоочисні роботи та обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. До робіт було залучено 21 одиницю спецтехніки та використано 163 м3 піщано-сольової суміші. 
 
«Служба автомобільних доріг працює цілодобово. Просимо дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції. Для звернень громадян дія єдина цілодобова «гаряча лінія»  +38 067 400 60 80»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у «Харківводоканалі» повертаються до планових робіт (фото).
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  шляховики, харків
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