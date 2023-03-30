30.03.2023 17:54 Олександра Жук

У «Харківводоканалі» повертаються до планових робіт (фото)

2022 рік для КП «Харківводоканал», які відповідають за справність внутрішньобудинкових мереж, став викликом. Всі заплановані роботи через повномасштабну війну довелось відкласти, оскільки, в першу чергу, боролися з дефектами та поривами.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



"У нас були плани по поточних ремонтах, але, в зв’язку з прильотами, з вибухами, з порушеннями конструктивів і внутрішньобудинкових мереж, наша основна ціль була - встигати подавати людям воду. Там, де було зруйновано, де були прильоти, ми міняли частинами. Усували аварійні ситуації. Ми працювали на те, щоб у людей була вода і працювало водовідведення" - розповідає Валерій Харлан, начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"У нас були плани по поточних ремонтах, але, в зв’язку з прильотами, з вибухами, з порушеннями конструктивів і внутрішньобудинкових мереж, наша основна ціль була - встигати подавати людям воду. Там, де було зруйновано, де були прильоти, ми міняли частинами. Усували аварійні ситуації. Ми працювали на те, щоб у людей була вода і працювало водовідведення" - розповідає Валерій Харлан, начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал»

Наразі, розповідають працівники, вже третій місяць як «Харківводоканал» зміг повернулись до виконання планових ремонтів. Зокрема, на внутрішньобудинкових системах транспортування холодної води. Попередні кілька місяців тривало обстеження. Сформували списки будинків, мережі яких потребують ремонту і розпочали роботи з заміни труб.

На даний момент ведуться роботи на вулиці Греківській, повідомляє РЕДПОСТ

І це лише по Основ’янському району. Загалом по місту, розповідає Валерій Харлан, на цей рік запланували виконати поточні ремонти на внутрішньобудинкових системах холодної води, водовідведення та зливової каналізації в 650 будинках. І замінити близько 40 кілометрів трубопроводу.

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